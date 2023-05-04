أروى جودة عن خالد النبوي: فنان مثقف وملتزم

تحدثت الفنانة اروى جودة عن الفنان خالد النبوي وذلك بعد العمل معه في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وأكدت أنه فنان مثقف جدا ويحب كل زملائه.

وتابعت في تصريحات لموقع صدى البلد:" فنان ملتزم، وكان متقمص شخصية الإمام حتى خارج التصوير، وكنا نتبادل الأفكار سويًا ونتحدث عن العمل وتفاصيله باستمرار.



وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد"، "لم أتوغل كثيرا في المراجع لأن الشخصية التي أقدمها ليست حقيقية بل شخصية خيالية واعتمدت في الأغلب على السيناريو وتوجيهات المخرج.

كشفت الفنانة أروى جودة عن طريقة تغلبها على صعوبات التحدث بالفصحى في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال موسم رمضاني المنقضي.

وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة: “في بداية الأمر كان التحدث باللغة العربية الفصحى صعبا للغاية وخاصة مع الأيام الأولى من التصوير، ولكن المخرج الليث حجو طمأنني وعملنا سويا على إتقان اللغة، وبعد أيام اعتدت عليها وأصبح الأمر سهلا”.

وكانت قد كشفت الفنانة أروى جودة عن الأسباب التى حمستها للمشاركة في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

وقالت أروى جودة لـ"صدى البلد": القصة جذبتني كثيرا، وشخصية حُسن مختلفة عما قدمته من قبل، كما أن المسلسل يمثل عودة قوية للأعمال التاريخية، وأحببت أيضا العمل مع المخرج السوري الكبير ليث حجو، وشرف كبير لي العمل معه.

مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

