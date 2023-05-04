الحلقات الجديدة من مسلسل الثمن تتصدر نسب المشاهدة في مصر عبر شاهد vip

تمكنت الحلقات الجديدة من مسلسل الثمن من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip ، وذلك بعد بدء طرحها من اواخر شهر ابريل الماضي .

المسلسل استأنف عرض حلقاته بدءً من الحلقة 52 حيث تم قبل شهر رمضان الماضي عرض 51 حلقة وكانت دائما ما تتصدر حلقات المسلسل محركات البحث على موقع جوجل ومواقع السوشيال ميديا ، وفي هذة المرة احتل المركز الارلي ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر من اصل 10 مراكز .

ويعتبر مسلسل الثمن هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، الذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدل مشاهدات عالية على التليفزيون العربي.

ويُشارك في بطولة مسلسل الثمن كل من باسل الخياط، رزان جمال، ونيقولا معوض وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع النجم الأميركي جيمس فرانكو والذي سيعرض خلال عام 2023.