روائع الموجي يتصدر تويتر مصر والسعودية.. ومغردون: حفل استثنائي للموسيقار الراحل

تصدر هاشتاج روائع الموجي تريند مصر والسعودية، تزامنا مع انطلاق حفل ليلة الموجي المقيم بالمملكة العربية السعودية.

واننشرت التعليقات الإيجابية على الحفل، حيث أكد الآلاف من المغردون أن الحفل سهرة موسيقية عالمية وليلة استثنائية للموسيقار الراحل لأنها تضم كبار المطربي العرب.

افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.