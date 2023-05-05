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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مر على بناءها أكثر من 100 عام .. حكاية أشهر عمارة  بالدقهلية

قصر الشنلوى
قصر الشنلوى

تعد عمارة محمد بك الشناوي من اشهر عمارات المنصورة القديمة ،  ولاتزال موجودة حتى اليوم كشاهد على تاريخ عظيم، يقول ابناء الجيل  الذهبي للمنصورة انهم كانوا يرون العمارة من كل مكان في المدينة، أما اليوم فتراها بصعوبة في زحمة شارع المختلط .


وكان بها أول أسانسير في تاريخ المنصورة ، كان المواطنون يذهبون اليها ليشاهدون هذا الاسانسير بوصفه أحد المعالم السياحية.

و قال سامح عبد الحميد الطوخي احد سكانهة   ذكرياته عنها : تم بنائها في 1928وكان يشرف علي بنائها محمد بك الشناوي بنفسه وقيل انه كان يتابع التنفيذ مع وكيل اعماله ومهندسي التنفيذ من امام مرساة قصر الخديو اسماعيل حيث لم تكن قد بنيت عمارتي الجيار حينذاك وبالطبع العمارات اللي خلفها.


وتكلف بناءها 14 ألف جنيه وايجارها في ذلك الوقت كان مبالغ فيه جدا، وقد وصل الايجار لـ4 جنيه في الخمسينات من القرن الماضي وسكنها أكبر تاجر قطن في الثلاثينات من عائلة الطويل باشا. 


و أضاف بأن الدور الأرضي كان به مكتب البدراوي باشا عاشور وأكبر مكاتب المحاسبة ومشاهير المحامين من أمثال منصور فريد وعدلي عبد الباقي والمرحوم محب حبيب وغيرهم كما سكنها مسيو جوزيف الفرنسي وخواجه يوناني واكبر تجار اصحاب البقاله الكبري وقتها المصري والشرقاوي.

الخديو إسماعيل دقهلية الدقهلية الشناوي المعالم السياحية الجيل الذهبي

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