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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إشادات بالجناح المصري..تنشيط السياحة لـ"صدى البلد" : زيادة عدد عارضينا في ملتقى السفر بدبي

عمرو القاضي الرئيس
عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة

قال عمرو القاضي الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، إنه قد شارك فى الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) الذي عُقد بإمارة دبي بدولة الإمارات ، عدد 57 شركة وفندق و3 شركات طيران بطاقة 60 عارض بزيادة 20 عارض عن العام الماضي .

أوضح القاضي لـ"صدى البلد" ، أن مساحة الجناح المصري المشارك فى الملتقى العربي للسياحة والسفر 2023 (ATM) على مساحة تقارب 612 متر ، لافتا ان جميع العارضين المصريين أشادو بموقع الجناح المصري المميز خاصة انه فى الواجهة الأمامية لمدخل القاعة الخاصة بافريقيا .


أضاف الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة ، الي أن الجناح المصر شهد ازدحاما طوال فترة الملتقي الذى نظم خلال الفترة من 1 وحتى 4 مايو الجاري ، والذى لاقى رواجا من الشركات السياحية لعرض المنتجات و الخدمات السياحية ، مؤكدا ان هذا العام مميز في خدماته .


أشار الى أن هناك مجهود مضني بذل من هيئة تنشيط السياحة ، لنظهر بصورة تليق بالمقصد السياحي المصري ، بالاضافة الي عقد لقاءات مع عدد من ممثلي بعض شركات الدعاية والتسويق ومنظمي الرحلات من الأسواق السياحية.

 

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إشادات بالجناح المصري..تنشيط السياحة لـ"صدى البلد" : زيادة عدد عارضينا في ملتقى السفر بدبي

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