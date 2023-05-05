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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وليد فواز : مسلسل"رسالة الإمام" احترم وعي المتلقي.. وكنت بذاكر كويس جدًا

الفنان وليد فواز
الفنان وليد فواز

تحدث الفنان وليد فواز، عن مشاركته في مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة، والذي عرض خلال سباق الدراما الرمضانية 2023، حيث جسد خلال أحداث المسلسل شخصية أبو أسامة أحد قادة التنظيم الإرهابي في سيناء.

وليد فواز: دوري في الكتيبة 101 "حراق" وهو الأقرب إلى قلبي


وقال وليد فواز خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "CBC"، إن صعوبة شخصية أبو أسامة المصري تكمن في عدم وجود مادة فلمية عنها في الوسائل المرئية وهي شخصية حقيقية.

 

وواصل وليد فواز: "هو كان مسئول على أي خطب تحريضية عقب أي عملية لأبطالنا في القوات المسلحة وأهل سيناء، والمقاطع الموجودة مكنتش واضحة أوي واتوفر لنا مصححين اللهجة وكنت بسمع فويسات بمنطوق سيناوي وتدربت لوحدي وبعدين وقوفا امام الكاميرا".

 

مسلسل رسالة الإمام

 

واستطرد: "دوري في مسلسل "رسالة الإمام" لم يكن صعبًا بسبب قرائتي للقرآن الكريم".

وتحدث عن مسلسل رسالة الإمام، قائلًا إنه مشروع هام ويحترم وعي المتلقي، مضيفًا: "كنت بذاكر كويس جدًا".

وليد فواز مسلسل الكتيبة 101 محمد سلامة مسلسل رسالة الإمام عمرو خليل

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