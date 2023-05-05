الداخلية تداهم مراكز علاج الإدمان غير المرخصة بالقليوبية

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة القليوبية .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عدد (11) مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص..كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز ، لأربعة منهم معلومات جنائية).

تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة .