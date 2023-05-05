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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولتي تهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (2) قضية.  

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (2444) مخالفة مرورية متنوعة و فى مجال الأمن العام تم ضبط (34) قضية و فى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (282) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام السيطرة الأمنية المخالفات المرورية المنافذ الجمركية جرائم التهريب

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