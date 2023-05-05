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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان ذهبي أنيق.. ديانا حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ديانا حداد
ديانا حداد

نجحت الفنانة اللبنانية ديانا حداد أن تخطف أنظار الجمهور بعد ظهورها الأخير من جلسة التصوير التي نشرتها على حسابها الرسمي على "انستجرام".

 

اعتمدت ديانا فستان طويل باللون الذهبي مطرز بشكل أنيق ليناسبها، واعتمدت في المكياج ألوان الهادئة والبسيطة حتى تبرز ملامحها وأنوثتها بشكل واضح واعتمدت تسريحة الشعر القصير والمفرود.

 آخر أعمال الفنانة ديانا حداد

وطرحت ديانا حداد أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلى كبل" باللهجة المصرية، عبر يوتيوب، كلمات ضياء عشا، ألحان عمر خير، وهى إحدى أغنيات ألبوم "ديانا" الجديد الذى يحمل اسمها.

ديانا حداد طرحت ضمن أغنيات ألبومها الجديد أغنيتين من اللونين الموسيقيين اللبناني والخليجي كلاماً ولحناً. 

حملت الأغنية اللبنانية عنوان "مغنجة" تعاونت في كلماتها وألحانها مع ايفان نصوح، وقام بتوزيعها موسيقياً غسان المرهج، مكس مصطفى عبد الرضا، والماستر   سليم سلامة.

الأغنية الثانية من اللون الخليجي  حملت عنوان "وحشني شخص" جددت تعاونها مع الملحن العراقي  علي صابر، بعد أن إختارت الكلمات من الشاعر عدنان الأمير، لتتعاون في  التوزيع الموسيقي والمكس والماسترينج مع حسام كامل.

 طرحت الأغنيتين "مغنجة " و "وحشني شخص" من خلال فيديوهات مصورة عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٤_٠٧٢٩٤٩
احدث ظهور لها الفنانة ديانا حداد تخطف الأنظار فستان طويل فستان ذهبي

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