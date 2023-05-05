صحف الكويت.. اتصالات هاتفية لشكري برئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الدعم السريع وأرمينيا وأذربيجان تتوصلان إلى اتفاق سلام مبدئي

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور السعودية مطلع الأسبوع

أوكرانيا تختبر نظاما إسرائيليا لرصد الصواريخ

العراق يجدد عقد تصدير 10 آلاف برميل نفط يومياً إلى الأردن

بلينكن: أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن بعض الشروط في محادثات السلام

البيت الأبيض: المزاعم الروسية بوقوف واشنطن وراء الهجوم على الكرملين زائفة

وزير خارجية السعودية وجوتيريش يبحثان جهود وقف التصعيد بالسودان

بايدن: العنف الدائر في السودان مأساة.. والنزاع يجب أن ينتهي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الرئيس السيسي قوله إنه يجب العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا، في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.

وذكرت "الراي" أن سامح شكري، وزير الخارجية، أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، لبحث تطورات الوضع في السودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين، وإنهاء الأزمة الراهنة، حيث أكد قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشداً بالوقف الفوري لإطلاق النار، حفاظاً على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أعلن إنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها، حيث قال: "نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة".

وقالت "القبس" إن وزارة النفط العراقية أعلنت تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط يومياً إلى الأردن، وذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة والوفد المرافق له، في العاصمة بغداد.

وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أجرى اتصالاً هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث أكد على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة لإجلاء رعاياها.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله إن المعارك الدائرة منذ أسابيع في السودان "يجب أن تنتهي"، مهددا بعقوبات جديدة بحق الجهات المسؤولة عن إراقة الدماء، مشيرًا إلى أنه وقّع مرسوما يعزز صلاحيات الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على "الأفراد الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في السودان ويقوضون العملية الانتقالية الديموقراطية ويستخدمون العنف ضد المدنيين ويرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أن السفير الأوكراني لدي إسرائيل يفجن كورنيتشوك، أكد أن كييف تختبر نظاما لرصد الصواريخ صممته إسرائيل من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من الهجمات الروسية، مضيفا أنه قد يُفعّل في غضون شهرين.

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قوله إن أرمينيا وأذربيجان توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن بعض الشروط في محادثات السلام حول منطقة ناجورنو قره باغ، والتي تحتضنها الولايات المتحدة.

وأشارت "الأنباء" إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من القيام بضربات خارج حدودها. وأضاف أن المزاعم الروسية بأن الولايات المتحدة كان لها علاقة بالهجوم "زائفة".

