أتمنى تقديمه في رمضان القادم.. شريف منير يتحدث عن مسلسله الجديد

أكد الفنان شريف منير، أنه يستعد خلال الفترة القادمة للبدء فى تحضيرات مسلسله الجديد، وذلك بعد نجاح مسلسله إجازة مفتوحة وإيجار قديم.

وأضاف شريف منير، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” أنه يتمنى أن يخوض سباق رمضان القادم بعمل جديد، خاصة وأنه بعيد عن الدراما الرمضانية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حيث أن أخر أعماله فى رمضان مسلسل ونحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

وعن تفاصيل المسلسل الجديد رفض شريف منير الإفصاح عن أى تفاصيل تخص هذا العمل مؤكدا أنه لازال فى مرحلة التحضير متمينا أن ينال إعجاب الجمهور كما أنه يسعى لتقديمه فى موسم رمضان القادم.

شريف منير يتحدث عن فيلمه يوم 13

وكشف الفنان شريف منير عن كواليس مشاركته فى فيلمه يوم 13 والذي خاض به موسم عيد الفطر الماضي ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أحمد داوود وجومانا مراد ودينا الشربيني وأحمد زاهر.





أعتذرت عن الفيلم أول مرة

وأكد شريف منير فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه عندما عرض عليه المنتج وائل عبدالله المشاركة فى فيلم يوم 13 كان هناك شخصية أخرى سوف أقوم بتقديمها غير شخصية المعالج الروحاني التى ألعبها حاليًا وعندما قرأت السيناريو أعجبت بشخصية المعالج الروحاني جدا وطلبت من المنتج وائل عبدالله تجسيد هذه الشخصية إلا أن عبدالله أكد أن هذه الشخصية للفنان محمد شاهين وأعتذرت له عن المشاركة فى العمل.



وبعد مرور عدة أشهر أصيب الفنان محمد شاهين بإنزلاق غضروفي وطلب منى وائل عبدالله تجسيد شخصية المعالج الروحاني وبالفعل وافقت على الفور .

وأضاف منير: أعلم أن محمد شاهين لو كان قدم هذه الشخصية سوف يقدمها على أكمل وجه، إلا أن القدر لعب دوره وجعلني أقدم الشخصية التى أعجبت بها لأول مرة عندما قرأت السيناريو.

أبطال فيلم يوم 13

ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.