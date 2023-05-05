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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي المتهمين بسرقة مجرهرات من فيلا في التجمع الخامس

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط مرتكبى واقعة سرقة إحدى الفيلات بالتجمع الخامس وإعادة المسروقات وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض المشغولات الذهبية و المتعلقات الشخصية ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالإشتراك مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسماعيلية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

المتهمون

وتم بإرشادهم ضبط (عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها عدد 2تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول ومبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتهما ، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى ، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التجمع الخامس القاهرة امن القاهرة سرقة فيلات مباحث القاهرة

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