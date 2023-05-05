القبض علي المتهمين بسرقة مجرهرات من فيلا في التجمع الخامس

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط مرتكبى واقعة سرقة إحدى الفيلات بالتجمع الخامس وإعادة المسروقات وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقه بعض المشغولات الذهبية و المتعلقات الشخصية ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها ملك أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخران تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" بالإشتراك مع شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الإسماعيلية أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

المتهمون

وتم بإرشادهم ضبط (عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها عدد 2تمثال "تحف" – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول ومبلغ مالى من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم فى باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما "سيئ النية" (شخصين – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية) ، وبمواجهتهما ، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالى ، وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.

وبإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.