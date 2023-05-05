حالات سحب ترخيص المركب نهائيا بقانون تنمية البحيرات الجديد

حدد قانون تنمية البحيرات، الذي يعد من أبرز القوانين المهمة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حالات سحب رخصة مركب الصيد بشكل نهائي وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 36 من القانون.

ونصت المادة 36 من قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية على أنه إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانوني أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة.

واكد القانون السابق ذكره على أنه مع تكرار المخالفة فإنه يتم سحب ترخيص المركب بشكل نهائي دون رجوع.

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أي أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًّا.