ضبط شخص بالقاهرة يتاجر فى النقد الأجنبى عبر الفيس بوك

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

المتهم

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق الأرباح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.