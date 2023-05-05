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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص بالقاهرة يتاجر فى النقد الأجنبى عبر الفيس بوك

ارشيفية
ارشيفية

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الاشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، من خلال أحد الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .

المتهم

تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق الأرباح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار بالنقد الأجنبي السوق المصرفى الفيس بوك القاهرة النقد الأجنبي مديرية أمن القاهرة

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