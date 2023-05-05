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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تكشف عن إضافات جديدة لسيارة S Plaid | صور

صدى البلد

أطلقت تسلا حزمة إضافات جديدة للطراز S Plaid والتي تفتح السرعة القصوى لسيارة السيدان الكهربائية بالكامل والتي تبلغ 200 ميل في الساعة ، بالإضافة إلى تقديم بعض الإضافات التي من شأنها أن تجعل أداء السيارة الكهربائية الأمريكية أفضل على الحلبة.

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تسلا تكشف عن إضافات جديدة لسيارة S Plaid 

في البداية تم التشويق في مقطع فيديو قصير على تويتر ثم تمت إضافته إلى متجر الملحقات الرسمي عبر الإنترنت ، تشتمل حزمة Model S Plaid Track على عجلات ألمنيوم مزورة ، وإطارات جاهزة للحلبات ، وسوائل مكابح ، ودوارات جديدة من كربيد السيليكون الكربوني ، وفرجار من قطعة واحدة مع منصات عالية الأداء.

 

تسلا تكشف عن إضافات جديدة لسيارة S Plaid 

تتراوح تكلفة المجموعة الكاملة، التي ستتوفر اعتبارًا من يونيو 2023 ، ما بين 15000 دولار - 20000 دولار ، اعتمادًا على ما يختاره المالك من قائمة المكونات.

 

يكلف طقم مكابح الكربون والسيراميك مع سائل الفرامل الجديد 15000 دولار وسيرتفع السعر إلى 20000 دولار إذا تم تضمين العجلات والإطارات في الحزمة، ويمكن أيضًا شراء عجلات Zero-Gمع مطاط Goodyear بشكل منفصل مقابل 6000 دولار ، لذلك هناك إمكانية لتوفير 1000 دولار عن طريق الحصول على المجموعة الكاملة بدلاً من شرائها من جزأين.

تسلا تكشف عن إضافات جديدة لسيارة S Plaid 

أعلنت تسلا في نوفمبر 2021 عن مجموعة المكابح التي تمت ترقيتها كإضافة 20000 دولار للطراز S Plaid، لذلك مع هذا التحديث الأخير، انخفض السعر بمقدار 5000 دولار، وتلاحظ تسلا أن الفرامل الخزفية غير متوافقة مع عجلات Tempest مقاس 19 بوصة ولكنها متوافقة مع عجلات Zero-G مقاس 20 بوصة وعجلات Arachnid مقاس 21 بوصة.

تسلا تكشف عن إضافات جديدة لسيارة S Plaid 

تقدم العلامة التجارية الأمريكية أيضًا حزمة مسار للأجهزة بقيمة 5500 دولار للطراز 3 Performance والتي تشمل عجلات Zero-G مقاس 20 بوصة ملفوفة بإطارات Michelin Pilot Sport Cup 2 ، وسادات الفرامل عالية الأداء، وأجهزة استشعار ضغط الإطارات منخفضة الطاقة بتقنية Bluetooth.

 

 

تسلا S plaid Model S Model S Plaid الفرامل

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