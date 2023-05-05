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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني لـ صدى البلد: ميليشيا الدعم السريع طردت المرضى من المستشفيات وحولتها لثكنات عسكرية

المتحدث باسم القوات
المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية

كشف العميد نبيل عبدالله المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، حقيقة ما أثارته قوات الدعم السريع في بياناتها حول استهداف الجيش السوداني للمستشفيات والسعى لاختلاق الأزمات في الشأن الصحي ومضاعفة معاناة المواطنين في ظل ما تشهده السودان.

 

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الشعب السوداني أجمع يدرك حقيقة الأكاذيب التي تروجها مليشيا الدعم السريع، وما تمارسها من استهداف للمستشفيات، نافيا كل ما روجته قوات الدعم السريع.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن مليشيا الدعم السريع باتت تستولى على المستشفيات وتطر والمرضى وأصحاب الحالات المرضية الحرجة، وقامت بطرد العديد من المرضى داخل العناية المركزة لتحويل المستشفيات إلى مواقع عسكرية مدججة بالسلاح، وينقلون أفراد تلك المليشيا الذين يصابون في المعارك، مشيرا إلى أنه مليشيا الدعم أصبحت تجبر الأطباء على البقاء في المستشفيات لمعالجة جرحاهم ومصابيهم دون الأخرين من الشعب السوداني.

وأوضح أن مليشيا الدعم السريع استولت على مستشفيات شرق النيل و الخرطوم ومستشفى التوليد في أم درمان، ومستشفى الساحة، وغيرها الكثير من المستشفيات الكبرى والشهيرة في السودان وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعدما طردت جميع المرضى من  المواطنين من تلك المستشفيات، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث أمام أعين الشعب السوداني الشاهد على كذب تلك المليشيات.

وأشار إلى أن مستشفيات القوات المسلحة السودانية فتحت مستشفياتها لعلاج جميع المواطنين السودانيين، مشيرا إلى أنه حتى في جائحة كورونا كان السلاح الطبي هو الملاذ لعلاج آلاف الحالات من الشعب السوداني في الخرطوم وخارج الخرطوم.

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