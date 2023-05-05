غياب أهم لاعب بـ بيراميدز عن مباراة الأهلي بالسوبر.. ناقد يفجر مفاجأة

أكد الناقد الرياضي محمد الفرماوي، أن مباراة السوبر بين النادي الأهلي، وبيراميدز ستكون مميزة، وقوية، موضحًا أن نسبة الفوز لكل فريق متساوية 50 لـ 50.

وأوضح أن ظروف المباراة كانت مختلفة، وذلك بعد انسحاب الزمالك و دخول بيراميدز، وأن المدير الفني لـ النادي الأهلي، قام بتغيير الخطة الخاصة به لـ مقابلة بيراميدز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن فريق النادي الأهلي تدرب على ضربات الجزاء، وأن فريق بيراميدز تدرب على ضربات الجزاء على المرميين.

وأشار إلى أن فريق الأهلى و بيراميدز تقابلا مرتين فى الشهر الماضي، و الفريق الذى سيكون أكثر تركيز سيفوز.

غياب أهم لاعب بـ بيراميدز عن مباراة الأهلي بالسوبر

وكشف أن قائد نادي بيراميدز عبدالله السعيد، سيغيب عن مباراة السوبر، وأن عبد الله من النجوم الكبار، وهو أهم عنصر في الفريق، ولكن المدرب يحاول تعويض ذلك.