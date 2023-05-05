الأمم المتحدة تعلن عن اجتماع بشأن اتفاقية الحبوب في إسطنبول

أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن انعقاد اجتماع بشأن اتفاقية الحبوب سيعقد الأسبوع المقبل في المدينة التركية إسطنبول.

وقال حق في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أن ممثلو الأمم المتحدة سيشاركون اليوم، في اجتماع فني تعقده الحكومة التركية بشأن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، وتحضر للاجتماع رفيع المستوى الأسبوع القادم في إسطنبول.

وأضاف حق في تصريحاته أنه يتطلع إلى مناقشات بناءة وصريحة مع جميع الأطراف من أجل العمل على استمرار المبادرة وتنفيذها بالكامل.

وأعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أمس يوم الخميس، أن نواب وزراء دفاع تركيا وأوكرانيا وروسيا يخططون للاجتماع في إسطنبول يوم 5 مايو الجاري، وستتم مناقشة بعض القضايا خلال الاجتماع.

وأضاف أكار: "نأمل أن يستمر اتفاق الحبوب دون أي عقبات، لأنها مهمة جدا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".