ضبط راكب حاول تهريب زيوت ومستلزمات شيش إلكترونية.. صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

فأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي استوقف احمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و محمود أحمد محمد رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب.

وقام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف محمد فتح الله أبو العيون مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية، قام الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من محمد نبيل و عبد الله حمدي و محمد قنديل و وليد حجاج مآمير الجمرك وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٣٠ عبوة من زيوت ومستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.