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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. حكاية فيديو فاضح أسقط أم زياد.. حيازتك كلب شرس تعرضك للحبس.. رجل يطعن زوجته وابنته بأسيوط

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان أبرزها 

 

إيحاءات ومحتوى فاضح.. القصة الكاملة لسقوط البلوجر أم زياد وهبة| فيديو

 

تصدرت البلوجر الشهيرة هبة السيد صاحبة قناة أم زياد وهبة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب بثها مقطع فيديو ادعت فيها اكتشافها علاقة محرمة بين ابنها وابنتها، مدعية ضبطهما في وضع مخل بغرفة نومهما، فور انتشار مقطع الفيديو تحركت الجهات القضائية، وأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها، وتمكنت وزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمة بمدينة الخصوص في القليوبية.

 

ضابط مزيف.. الداخلية تكشف محاولة إجبار مواطن على التبرع لجمعية خيرية بالجيزة

 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من آخر لمحاولته إرغامه على التبرع لإحدى الجمعيات.

 

ضبط عنصرين شديدي الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

 

 

ضبط شاب طعن زوجته وابنته بأداة حادة بسبب خلافات أسرية بـ سمنود

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من القبض علي شاب في نهاية العقد الثالث من عمره لارتكابه واقعة تعدي على زوجته وابنته وطعنهما بأداة حادة لخلافات أسرية بينهم بقرية كفر العزيزية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهما.

 

أصحاب وفية أم وحوش شرسة.. لو عندك كلب احذر من الحبس

عقب أيام من مصرع محب الماوي مدير بنك إثر إصابته بعقر من كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد تكررت حوادث عقر الكلاب لأشخاص وأطفال بعدة مناطق والتسبب في اصابات خطرة لهم، كان آخرها "هبش" كلب لطفلة من رأسها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة الدقي. 

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