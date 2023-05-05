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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود.. لحظة خطأ شيرين عبد الوهاب على المسرح

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

مترصدين له .. أحمد فهمي يكشف سبب الهجوم على خالد يوسف
 

تحدث النجم أحمد فهمي ؛ عن الانتقادات التي وجهت للمخرج خالد يوسف خلال مسلسل سره الباتع.

وقال أحمد فهمي خلال ندوته في موقع صدى البلد :" خالد يوسف مخرج نجم ومثير للجدل وصرح من قبل ان العمل قد يتعرض للهجوم بسبب شخصه وبسبب ان البعض يترصد له ولو كان مخرج اخر ماكان تعرض لذلك الانتقادات ".

اليوم .. عزاء الشاعر أيمن الطويل بكفر السلمانية
 

يقام اليوم الجمعة، عزاء الشاعر الغنائي الراحل أيمن الطويل، أمام مسجد الأمين بكفر السلمانية “وراق العرب”.

عن الكتيبة 101 .. خالد الصاوي: أحب الأعمال الوطنية ممنيرة العقول
 

أكد الفنان خالد الصاوي، اهمية الاعمال الدرامية الوطنية في المجتمع، وحبه الشديد للمشاركة في مثل تلك الاعمال.

رامي صبري يوجه كلمات مؤثرة لشقيقه الراحل في ذكرى ميلاده.. شاهد
 

نشر الفنان رامي صبري، صورة مع اخية الراحل كريم في ذكرى ميلاده، وذلك من خلال حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «فيس

قبلة حسام حبيب لـ شيرين واختفاء وائل جسار.. أبرز ما حدث بحفل روائع الموجي
 

شهدت المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ليلة حافلة مليئة بالأحداث بسبب حفل “روائع الموجي” الذي اقيم على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء العربي، نستعرض لكم أبرز ما جاء بالحفل من خلال التقرير التالي:

فركش تصوير مسسل "ريفو" الجزء الثاني
 

أعلن الفنان تامر هاشم، عن انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “ريفو” استعدادًا لعرضه خلال الايام المقبلة.

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود
 

كشف والد حلا شيحة ؛ عن حقيقة انفصالها و طلاقها من الداعية معز مسعود.

وقال أحمد شيحة في تصريحات صحفية، إن ما يُقال عن طلاق حلا شيحة ومعز مسعود لا أساس له من الصحة، وأن علاقتهما جيدة جداً.

لحظة خطأ شيرين عبد الوهاب على المسرح واعتذارها للجمهور.. فيديو


شهدت احتفالية روائع الموجي التى أقيمت مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري، والعربي، حيث قدم عدد من المطربين أغاني للراحل محمد الموجي وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب.

 

خطأ شيرين عبد الوهاب والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود فركش تصوير مسسل ريفو الجزء الثاني حسام حبيب رامي صبري

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