والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

كشف والد حلا شيحة ؛ عن حقيقة انفصالها و طلاقها من الداعية معز مسعود.

وقال أحمد شيحة في تصريحات صحفية، إن ما يُقال عن طلاق حلا شيحة ومعز مسعود لا أساس له من الصحة، وأن علاقتهما جيدة جداً.

وأضاف: "أقابل معز مسعود وأتحدث معه باستمرار، وعلاقته بحلا طيبة جداً، ولا مشاكل بينهما، ويعيشان حالياً في كندا وستأتي حلا إلى القاهرة بعد انتهاء امتحانات أبنائها".

وكشف أحمد شيحة عن رأي معز مسعود في عودة حلا شيحة الى التمثيل قائلاً: "معز ليس لديه أي مانع في ذلك، وحلا ممثلة لا تعوّض، ولم تعتزل الفن من قبل ولم تصرح يوماً باعتزالها وربّنا يوفقها".

حلا شيحة تعود للتمثيل:

أثار منشور الفنانة حلا شيحة والتي ألمحت فيه عن احتمالية عودتها للتمثيل، جدلا كبيرا من قبل متابعيها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وطلب أحد المتابعين من حلا شيحة، توضيح ما بدر منها فى الماضي فى بث مباشر قبل العودة للفن .

وقال المتابع :اعملي لايف يوضح موقفك من الماضي أفضل ، لترد عليها حلا شيحة قائلة : حاضر .

وكانت قد أخذت الفنانة حلا شيحة، رأي جمهورها في العودة إلى التمثيل من خلال حسابها على إنستجرام.

ونشرت صورة من فيلم اللمبي، وكتبت “ايه رأيكوا اعمل نوسة جزء تاني؟ نوسة نسيت الشنداويتش”.

حلا شيحة وتامر حسني:



وكان أخر أعمال حلا شيحة السينمائية هو فيلم “ مش أنا ” ، والذى شاركت فى بطولته الفنان تامر حسني .

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

فيلم مش أنا من بطولة تامر حسنى ، ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وأن عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم "عمر وسلمى