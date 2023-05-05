جماهير الأهلي تتوافد إلى ستاد محمد بن زايد لحضور مواجهة بيراميدز.. فيديو

بدأت جماهير النادي الأهلي التوافد علي ملعب محمد بن زايد بالامارات استعدادا لمباراة كأس السوبر المصري أمام منافسه بيراميدز والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة .

الأهلي ضد بيراميدز

ويواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في بطولة كأس السوبر المصري .

ويحاول النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحقيق لقب كأس السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخ المارد الأحمر كأكثر الأندية تحقيقا للقب خلفه الزمالك بأربعة بطولات فقط .



علي الجانب الآخر يسعي فريق بيراميدز بقيادة باتشيكو تحقيق أول لقب في تاريخه منذ إنشاء النادي .

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