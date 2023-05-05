برلماني: زيادة الاستثمار الألماني يدعم نهوض مصر في تصنيع السيارات

قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة تسعي جاهدة إلي تعظيم الإستثمارات بمختلف أشكالها وأحجامها، لافتا إلي أن ملف الاستثمار يتصدر أولويات أجندة الحكومة من خلال المتابعة المستمرة لكافة جوانبه.

النهوض بصناعة استراتيجية

و أضاف “ الصعيدى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي زيادة الاستثمارات الألمانية في مجال صناعة السيارات، من أهم الخطوات الداعمة للنهوض بصناعة استراتيجية مثل هذه الصناعة حيث يدعم ذلك دخول مصر سوق التصنيع والمنافسة جراء التعاون مع ألمانيا التي تعد من رواد صناعة السيارات عالميا.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أن فكرة الإستثمار في صناعة السيارات سواء كان بتصنيع أجزاء من السيارة أو التجميع، يدعم تحول مصر نحو زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة والذي يعد هدف رئيسي من أهداف خطة التنمية الشاملة.

واستطرد النائب : فكرة توطين صناعة السيارات تدعم خفض استيرادها وزيادة الشراء محليا مما يوفر مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي تؤول للاستيراد، أيضا تخفيف الأعباء علي الموازنة العامة للدولة وتوفير مزيد من فرص العمل نتيجة انتعاش حركة التصنيع داخليا.

والتقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ألكسندر رضوان، النائب بالبرلمان الألماني وعضو اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

كما تم استعراض تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وأشار إلى أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بالنهوض بصناعة السيارات وهو ما ظهر جلياً في إطلاق استراتيجية صناعة السيارات والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وهو ما يمثل فرصة متميزة للشركات الألمانية العاملة في السوق المصري في مجال تصنيع السيارات.