روسيا: الحوار مع الغرب حتمي.. ولصبرنا حدود

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة، إن إجراء محادثات مع الغرب أمر حتمي، مؤكدا استعداد موسكو لذلك.

وأضاف لافروف عقب اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في الهند: "روسيا مستعدة لإجراء محادثات مع الدول الغربية عاجلاً أو آجلاً".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "من دون حل المشكلة الجيوسياسية الرئيسية المتمثلة برغبة الغرب في الحفاظ على هيمنته بإملاء إرادته على الجميع، لا يمكن حل أي أزمات سواء في أوكرانيا أو في أي جزء آخر من العالم".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو سترد بإجراءات على هجوم الطيران المسير على الكرملين، مضيفا: "لصبرنا حدوداً".