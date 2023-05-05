مصرع مواطن صعقا بالكهرباء وحريق سيارة في الإسماعيلية

لقي شخص بمدينة القصاصين بمحافظة الأسماعيلية مصرعه صعقاً بالكهرباء، وتم نقله لمستشفى القصاصين المركزى.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنرى ابراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والأزمات بإقليم القناة، إخطاراً بوصول حالة صعق كهرباء بمغسلة، مقيم بالوابورات بمدينة القصاصين، ، ووصل إلى المستشفى جثة هامدة، وتم تأكيد الوفاه بمعرفة طبيب الاستقبال، اخطرت النيابة العامة للتحقيق .



كما تلقي بلاغاً بنشوب حريق في مخلفات زراعية بقرية أم عزام بالقصاصين، وتمت السيطرة قبل ان يمتد للمناطق المجاورة وتمكنت سيارات الدفاع المدنى من إخماد الحريق.



كما شهدت مدينة المستقبل بالإسماعيلية اشتعال النيران بسيارة ملاكى، وتمكن الأهالي من إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق والرمال، ولا توجد خسائر بشرية.