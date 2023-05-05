5 عوامل ساعدت على نجاح إطلالة شيرين عبد الوهاب بحفل روائع الموجي

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار خلال ظهورها على المسرح في حفل "روائع الموجي"، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

عوامل ساعدت على نجاح إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع الموجي

وأطلت شيرين عبد الوهاب بفستان باللون الأسود بتصميم الدرابيهات من تحت الصدر، بأكمام شيفون طويلة وواسعة.

وكان فستان شيرين عبد الوهاب من تصميم مصمم الأزياء يوسف الجسمي، ونجحت هذه الإطلالة في ظهور شيرين بشكل مختلف ومميز، وذلك لعدة اسباب، ومن أهمها :

- وجاء تصميم فستان الدرابية ليخفي أي عيوب في قوام شيرين.

_ بالإضافة إلى أن لون الفستان الدكن ساعد ايضا في إخفاء عيوب الجسم أيضا؛ حيث أن الفستان الأصلي على العارضة كان لونه مينت، وكان سيظهر هذا اللون شيرين بشكل أعرض.

- وجاء تصميم فستان شيريت من منطقة الصدر بطريقة مشدودة لأعلى على عكس باقي درابيهات الفستان العرضية، جاءت لتنقص من مساحة هذه المنطقة، مما جعل الفستان يبدو متناسقا على الجسم.

- وتناسبت الأكمام الطويلة الوسعة الشفافة على قوام شيرين عبد الوهاب هذه الفترة.

_ وأكمل المكياج والشعر والمجوهرات نجاح إطلالة شيرين وإبراز أناقتها.

إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع الموجي

إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع الموجي

إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع الموجي

إطلالة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع الموجي