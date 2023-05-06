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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: توريد العوائد المستقبلية حل لتخطي الأزمة ومصر قادرة على سداد التزاماتها

الدكتور محمد فؤاد،
الدكتور محمد فؤاد، استاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال

أكد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، أن الحلول التي تم وضعها من قبل الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تعاني الآن من صعوبة في التنفيذ، موضحا أن هذه الحلول بدأت بطرح 32 شركة أمام المستثمرين، مما جعل هناك ضغط في التسعير، بيع الأصول لكن يكون كافي لما له من حركة بطيئة.

وأوضح "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المستثمر يستغل الوضع الاقتصادي الحالي لخفض قيمة الشركات لشراءها بأسعار مخفضة، مشددًا على اننا نحتاج تدفقات سريعة واستثمار له مكون تشغيلي جديد، مؤكدًا أنه من الحلول هو توريد العوائد المستقبلية، ضاربًا مثالًا: "توريد عوائد قناة السويس لـ5سنوات.. لا يعطي حق في الملكية والأصل، وهو حل لتخطي المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الحل الثاني هو إعادة التفاوض مع الدائنين، متابعًا: "20% ودائع طويلة وقصيرة، 33% من الدين هو متعدد الأطراف، ممكن أن يكونوا محل نقاش من خلال مناقشة موضوعية للوصول لحل"، مؤكدًا أنه يستبعد عدم سداد مصر للالتزامات الخارجية.

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