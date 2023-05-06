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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن تنكسر...

سوريا تعود من جديد.. دمشق تشارك في اجتماع هام لمجموعة الـ77

سوريا - علم
سوريا - علم

شاركت سوريا - ممثلة بسفيرها لدى كوبا الدكتور غسان عبيد - في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة الـ77 والصين، والذي عقد في العاصمة الكوبية هافانا تحت عنوان “التراث الثقافي والتنمية المستدامة”.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من وزراء ثقافة دول المجموعة، وبحضور الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز وإينيس ماريا تشابمان، نائبة رئيس الوزراء الكوبي.

وشدد عبيد، في كلمته خلال الاجتماع، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول الجنوب، لمواجهة التحديات الكبيرة والصعبة والحفاظ على ثقافة كل دولة ونقلها إلى أجيال المستقبل.

وكشف السفير عبيد حجم الأخطار التي استهدفت التراث الثقافي السوري خلال سنوات الحرب الإرهابية الظالمة على البلاد، من خلال تصرفات التنظيمات الإرهابية من تخريب متعمد وتنقيب جائر وسرقة، إضافة إلى الحصار أحادي الجانب الجائر بهدف النيل من عزيمة سوريا، مؤكداً أن سوريا لن تنكسر أو تهزم، وهي موطن لأقدم الحضارات في العالم.

وعلى هامش الاجتماع، التقى عبيد عددا من وزراء ثقافة دول المجموعة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الثقافة بشتى الطرق والوسائل، وتعزيز دورها الفعال والمهم في عملية التنمية المستدامة للدول الأعضاء، وأهمية تبادل الخبرات والمعارف بين الدول وإجراء الحوارات الثقافية والمعرفية، ورفض سياسات الحصار وفرض الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب على الدول ذات السيادة بشكل قاطع، لما تسببه من تداعيات خطيرة تؤثر سلباً على الثقافة ودورها المهم للغاية في تطوير وتعزيز قيم السلام والعدل والمحبة بين شعوب دول العالم.

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مجموعة الـ77 والصين وزراء الثقافة سوريا كوبا سفير سوريا لدي كوبا

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