7 نصائح تساعدك في تجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي

نشرت وزارة الصحة والسكان، ٧ نصائح تساعد الأشخاص في تجنب الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي الطارئة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، عنتلك النصائح تتمثل في التالي : -
- تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد
- مضغ الطـعـام جيـــــــدا
- شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكـسـل والخـمـول
- عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانيـة
- تجنب الإفـــراط فـي شـرب المـشـروبـات الـغـازيـة
- تناول الزبـــــــادي لأنها تحتوي على البكتيريا النافعة"البـروبيـوتـك"
- ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أوغيـرهـا مـن الرياضـة