عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراسة : التفاؤل يساعد في حل المشكلات

التفاؤل
التفاؤل

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية نتائج دراسة عن فوائد التفاؤل للإنسان؛ مؤكدة ان الدراسة اثبتت ان 90% من الاشخاص الذين لديهم نظره متفائله يعيشون حياتهم بشكل صحيح وذلك لأن النظرة التشاؤميه والحزن يساعد على تكاثر الأمراض لدى الإنسان وذلك لأن المناعة تتأثر بالحالة النفسية .

وتابعت أن التشاؤم لن يمحي المشكلة أو الأزمة بل يساعد في صعوبة التخلص منها او تجاوزها؛ مشيرة إلى أن المرأة دائما ما تكون عرضة للضغوط النفسيه بسبب مشاكل التربيه؛ لكن نتائج الدراسة تظهر ان التفاؤل يساعد على الحياة بشكل أجمل بالإضافة إلى أنه يساعد على حل المشكلات.

الأمراض التشاؤم الحالة النفسية حل المشكلات ازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

ترشيحاتنا

هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط

حفظ الله الملك .. تغيير نص مبايعة تشارلز الثالث لهذا السبب

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب الأتوبيس السوداني ببني سويف.. صور

بث مباشر .. مراسم تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

موعد مباراة الهلال السعودي أمام أوراوا ريد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

رئيس جامعة حلوان : الفساد يستهلك المجتمع والاقتصاد ويصنع الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ