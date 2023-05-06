دراسة : التفاؤل يساعد في حل المشكلات

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية نتائج دراسة عن فوائد التفاؤل للإنسان؛ مؤكدة ان الدراسة اثبتت ان 90% من الاشخاص الذين لديهم نظره متفائله يعيشون حياتهم بشكل صحيح وذلك لأن النظرة التشاؤميه والحزن يساعد على تكاثر الأمراض لدى الإنسان وذلك لأن المناعة تتأثر بالحالة النفسية .

وتابعت أن التشاؤم لن يمحي المشكلة أو الأزمة بل يساعد في صعوبة التخلص منها او تجاوزها؛ مشيرة إلى أن المرأة دائما ما تكون عرضة للضغوط النفسيه بسبب مشاكل التربيه؛ لكن نتائج الدراسة تظهر ان التفاؤل يساعد على الحياة بشكل أجمل بالإضافة إلى أنه يساعد على حل المشكلات.