مسجل خطر يحول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على (3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية) .

بمواجهته إعترف بقيامه بإدارة الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .