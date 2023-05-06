مسجل خطر يحول مسكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية بأسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تيج) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على (3 بنادق خرطوش - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية) .
بمواجهته إعترف بقيامه بإدارة الورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار فيها والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .