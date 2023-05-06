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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تشن حملة أمنية على حائزى الأسلحة النارية بالمحافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريات أمن (القاهرة – أسيوط – المنيا) إستهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والإتجار فيها .

و أسفرت جهود الحملة الأمنية، عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة) لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر ، وذلك حال إستقلالهم عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهم (5 بنادق خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - هاتف محمول) .

كما تم إستهداف (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط تبين عدم تواجده وبتفتيش مسكنه فى حضور شقيقه عثر على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات النارية لذات العيار) .

وتم ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط بحوزته (مسدس - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول) .

و ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته عدد (2 سلاح نارى محلى الصنع ، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة) .

 وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة .

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