نهائي أبطال آسيا| شوط أول سلبي بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني

انتهى الشوط الأول من مباراة أوراوا ريد دياموندز الياباني والهلال السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار إياب نهائي دوري أبطال آسيا.



مباراة الذهاب قد انتهت بين الهلال السعودي والفريق الياباني بنتيجة 1-1 بين الفريقين.



وشهد الشوط الأول سيطرة واضحة من فريق الهلال السعودي حيث وصلت نسبة الاستحواذ 76% مقابل 24% فقط لصالح الفريق الياباني.



وشهد الشوط الأول تمركز جيد لدفاعات الفريق الياباني بعدما تدخل في إفساد أكثر من كرة خطيرة للاعبي فريق الهلال السعودي.



وجاء تشكيل فريق الهلال السعودي كالتالي:



حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك – علي آل بليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد

خط الوسط: عبد الله عطيف – محمد كنو – أندري كاريلو

خط الهجوم: عبد الله الحمدان – ميشايل ديلجادو – أوديون إيجالو.



وجاءت دكة بدلاء الفريق كالتالي:



محمد العويس – حبيب الوطيان – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – حمد اليامي – ناصر الدوسري – مصعب الجوير – صالح الشهري.