إصابة 4 أشخاص في حريق بأحد مصانع الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة علي حريق نشب بأحد المصانع بمدينة الصالحية الجديدة دون وقوع خسائر بشرية وبالإنتقال والفحص تبين إصابة 4 أشخاص بإختناقات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة، بإستقبال كلا من "أميمة ال أ" و"فاطمة م م" و"داليا م م" و"إسراء ع م" مصابين بحالات اختناق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث نشوب حريق محدود بأحد المصانع بمدينة الصالحية الجديدة،وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.