مصرع ربة منزل ونفوق 4 روؤس ماشية في إحتراق حظيرة بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية الإصلاح التابعة للوحدة المحلية بالنخاس دائرة مركز الزقازيق .

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الأولي والثانية ولقيت مصرعها متأثرة بإصابتها ونفوق 4 رأس ماشية تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بحظيرة مواشي بعزبة الاصلاح دائرة مركز الزقازيق، وعلي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة " رشا س ع" ربة منزل بحروق من الدرجة الأولي والثانية ولقيت مصرعها متاثرة بإصابتها كما تبين التهام محتويات الحظيرة ونفوق 4 رأس ماشية وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.