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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف تصاريح سيارات الأجرة المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة بالشرقية

موقف سيارات
موقف سيارات

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف ومدير إدارة المرور لشن حملات مفاجئة على الطرق الداخلية والفرعية بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة.

وأكد أنه في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب عن الحد المسموح يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور اليومي على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة سير العمل بها وللوقوف على مدى التزام سائقي السيارات بتعريفة الركوب المحددة، وذلك بعد تحريك أسعار السولار وتثبيت سعر البنزين ، بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.

محافظ الشرقية يكلف بمتابعة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قام رؤساء المراكز والمدن بشن حملات على مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة ، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

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