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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.1 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال إبريل 2023

صدى البلد

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الأستاذ رشاد أمين عبدالمعطى  رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس عن مشمول 7869 شهادة جمركية خلال شهر  إبريل 2023  لكافة السلع الإستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزه الإستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين . 

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 681 مليون و 875 ألف جنيه .

وبلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و79 مليون و 625 ألف جنيه ، فيما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 314 مليون 37 ألف جنيه .

وخلال شهر ابريل 2023 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس بتصدير مشمول 2859 بیان جمركي تحت نظم  المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 6 مليار و 550 مليون و 312 ألف جنيه ، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة منها الرمال الطبيعية والعصائر ومستحضرات التجميل وعلف الدواجن وغيرها ، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس بحوالى 11مليون و 332 ألف جنيه . 

كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 26  مليون و 889 ألف جنيه . 

وخلال نفس الفترة قامت الادارة العامة للترانزيت بالإفراج عن عدد 480 شهادة وطلب إرسال بإجمالى  1244 حاوية .

وبذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة المركزية لجمارك السويس خلال شهر إبريل الماضي 3 مليار 113مليون و760 ألف جنيه .

 

الإدارة العامة لل الإدارة المركزية لجمارك الإدارة المركزية الاستراتيجية البيانات الجمركية البضائع العامة

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