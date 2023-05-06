عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة «فرم» قطة حية بالخلاط .. ما عقوبة الاعتداء وقتل الحيوانات؟

صدى البلد

موجة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لشخص يقوم بـ "فرم" قطة حية داخل الخلاط، متجردًا من كل معاني الإنسانية وكذلك الدينية.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد بعد تداولة فيديو القطة، مطالبين بمعاقبة صاحبة الفيديو بأقصى عقوبة حددها القانون في هذا الشأن، والذي يجرم الاعتداء على الحيوانات الأليفة بالذات.

وجرم قانون العقوبات التعدي على الحيوانات، حيث تصل العقوبة إلى السجن، والتي أصبح بموجبها الشخص صاحب فيديو القطة التي تم "فرمها" بالخلاط، مهدد بها، عند محاكمته. 

وحدد قانون العقوبات عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدى على الحيوانات، ونصت المادة (355) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانى تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ووفقا للمادة (356)، كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

ونصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".

وتأتي واقعة القطة التي تم فرمها بالخلاطة، كصورة من صور التعدي على الحيوانات، والتي أصبحت مشاهد معتادة، ومكررة بشكل كثيف.

قطة فيديو القطة قتل قطة فيديو فرم قطة قانون العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

إقالة حسام حسن من المصري

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

السعودية .. بيان عاجل من وزارة الداخلية بشأن الوافدين

كاف يفرض عقوبة قاسية على الرجاء المغربي بسبب الأهلي.. تفاصيل

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

منتظر رأيكم .. خالد الغندور يثير الجدل بشأن تحكيم مباراة السوبر

جمال علام: لم تتم إحالة أي لاعب من الأهلي للانضباط

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة الشناوي ومعلول إلى لجنة الانضباط بعد السوبر

بحضور محمود الخطيب.. تشييع جنازة نجم الأهلي السابق هاني مصطفى

ثنائي الشباب يشاركان فى تدريب الزمالك استعدادا لمواجهة بروكسي بـ الكأس

داني كلوز يزور الأقصر وأسوان في رحلة نيلية.. تفاصيل

ازاي تشتري مرسيدس بربع الثمن .. أعرف الطريقة| صور

إصابة جديدة .. نجم الترجي يغيب عن مواجهة الأهلي رسميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة|هذه الأطعمة تهدد حياتك وتصيبك بتسمم غذائي.. كيفية الوقاية

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

3 طرق غير متوقعة| كيف تتخلص ربة المنزل من الزيت بطريقة آمنة؟

كيت ميدلتون تستحضر روح الأميرة ديانا في حفل التتويج| صور

فيديو

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ