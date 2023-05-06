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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| 11 تطبيق بأجهزة أندرويد تسرق أموالك وبياناتك.. الكشف عن مواصفات هاتف أوبو المنتظر Reno 10 Pro

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذفها بسرعة من موبايلك .. هذه التطبيقات تسرق أموالك وبياناتك

اكتشف خبراء الأمن السيبراني برنامج ضار جديد يستهدف أجهزة أندرويد Android، ومن المحتمل أن يتسبب هذا البرنامج الخطير في أضرار جسيمة للملايين من المستخدمين المطمئنين.

 

فلاجشيب متكامل.. سعر ومواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro

يعد Vivo X90 Pro، أحدث هاتف رائد من فيفو وهو منافسا قويا لأجهزة Galaxy S23 من سامسونج، وهو يتميز بعدد من المواصفات القوية التي تجعلها جهاز فلاجشيب متكامل، من بينها مستشعر الكاميرا الرئيسي من نوع Sony IMX989 بقياس 1 بوصة، إلى جانب شاحن خارق بقدرة 120 وات، إليك فيما يلي أبرز مواصفات جوال فيفو الرائد Vivo X90 Pro.

 

قبل حذفها .. اعرف ازاى تحتفظ برسائل واتساب المختفية

يتيح لك واتساب WhatsApp، استخدام ميزة الرسائل المختفية لحذف نصوص الدردشات تلقائيا بعد فترة زمنية محددة، ولكن من الأفضل ترك بعض المعلومات المهمة دون حذفها.

 

بتصميم غير مسبوق .. الكشف عن مواصفات أحدث إصدارات Reno من أوبو

أحدث هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro الذي طال انتظاره ضجة كبيرة على الإنترنت، واليوم ظهرت عروض مصورة تكشف مواصفات الجهاز على الإنترنت، بعد إنشاء صور ثلاثية الأبعاد له ومشاركتها بواسطة OnLeaks، المسرب التقني الشهير، مما يعطينا لمحة تفصيليلة على أحدث هواتف رينو من Oppo.

 

عروض الصيف.. تخفيضات هائلة على أفضل هواتف iQOO من فيفو

تقدم مواقع التجارة الالكترونية تخفيضات الصيف الرائعة على الهواتف الذكية، للعملاء الذين يتطلعون إلى شراء منتجات الفئات المختلفة مقابل أسعار مخفضة.

 

بإمكانات عالية.. أرخص 5 هواتف ذكية في العالم

يبحث الجميع عن أفضل هواتف ذكية تمتلك قدرات وإمكانات عالية، وفي نفس الوقت تكون رخيصة الثمن، ولحسن الحظ، هناك مجموعة من الهواتف ذات كفاءة أداء عالية بسعر مناسب في متناول الجميع، وفي هذا الصدد، يقدم موقع "صدى البلد"، قائمة بـ أرخص 5 هواتف ذكية في العالم.

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