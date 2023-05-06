الكويت.. الجمارك تنجح في ضبط 33 حاوية ديزل قبل تهريبها إلى الخارج

أفادت الإدارة العامة لجمارك الكويت ضبط 30 حاوية بحجم 20 قدمًا و 3 حاويات 40 قدمًا تحتوي على مشتقات بترولية "ديزل" قبل تهريبها من ميناء الشويخ.

وذكرت الجمارك الكويتية أنه تم تسليم الحاويات إلى شركة البترول الوطنية، والتي تم ضبطها من قبل مفتشي الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا قبل أن يتم تهريبها إلى الخارج.

ولفتت الجمارك الكويتية إلى أن عملية التسليم تمت بعد التأكد من أنها مادة الديزل الممنوع تصديرها، فيما تم التعامل معها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة؛ إذ تم تفريغها في صهاريج تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية .