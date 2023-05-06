الحكومة تعتمد سعر 90 دولارا لـ برميل النفط في الموازنة

كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، فخري الفقي، بأن الحكومة ستعتمد سعر برميل النفط عند 90 دولاراً في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2023-2024.

وفي الميزانية الحالية تم اعتماد سعر النفط عند 80 دولاراً، ارتفاعاً من 75 دولاراً للبرميل في السنة السابقة. لكن الحكومة عادت في فبراير الماضي ورفعت تقديراتها لتكلفة النفط لسنة 2022-2023 التي تنتهي في 30 يونيو المقبل إلى 90-95 دولاراً.

بلغ سعر برميل النفط الخام في التداولات الآجلة أمس الجمعة نحو 75 دولاراً.

وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.

ويبلغ دعم الحكومة الموجه إلى السولار حالياً 64 مليار جنيه سنوياً بعد قرار الزيادة، مقارنة بـ80 مليار جنيه قبل قرار الزيادة.

المصدر : بلومبرج