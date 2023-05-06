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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى بيته.. تعليق محمد الشناوي بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري.. شاهد

الاهلي
الاهلي

 انتشرت حالة من الفرحة بين لاعبي النادي الاهلي بعد الحصول علي كأس السوبر لعام 2023، حيث احتفل حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي بالفوز ببطولة السوبر علي حساب نظيره بيراميدز التي أقيمت في الإمارات مساء أمس وانتهت بفوز الأهلي.

 وكتب الشناوي في  تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السوبر في بيته 🦅"

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على بيراميدز بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما امس الجمعة، باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية. 

يستعد الأهلي بعد ذلك لخوض مباراته القادمة بمواجهة نظيره الترجي في دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق 12 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساء، باستاد القاهرة الدولي.
 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٦_٠٨٢٠٥٨
استاد محمد بن زايد ابطال افريقيا النادي الأهلي بطولة السوبر حارس مرمي النادي الاهلي لاعبي النادي الأهلي

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