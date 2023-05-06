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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. البوستر الرسمي لفيلم "مستر اكس"

احمد فهمي
احمد فهمي

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “مستر اكس”، تمهيدًا لعرضه في عيد الأضحى المبارك.

تصدر أحمد فهمي، أفيش الفيلم مرتديًا بدلة حمراء برفقة بغبغاء.

أعلن الفنان أحمد فهمي  أن موسم عيد الأضحى هو الموعد النهائى لعرض فيلمه الجديد"مستر إكس" فى السينمات.

وبدأ أحمد فهمي الترويج للفيلم من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه قائلا: موسم عيد الأضحى القادم.
 

أحمد فهمي يعلن عن موعد طرح فيلم مستر إكس

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أحمد فهمي ينتهى من تصوير مستر إكس 

وانتهى  أحمد فهمي من تصوير مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.

أحمد فهمي

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.
 

تصوير مستر إكس فى قبرص

وكان فريق عمل الفيلم قد عاد من قبرص منذ أيام حيث كان يصور أحمد فهمي بجانب هنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس مشاهد الفيلم هناك واستغرقت أكثر من أسبوعين.

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مستر اكس الاضحى المبارك عيد الأضحى المبارك أماني التونسي قبرص

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