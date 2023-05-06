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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق للخارجية السودانية بعد اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا

الخارجية السودانية
الخارجية السودانية

أدانت وزارة  الخارجية بأقوى العبارات اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة على سيارة سفير تركيا بالخرطوم صباح اليوم، وفقا لبيان اصدرته الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن الحادث يعكس نهج الاستهداف المستمر للقوات المتمردة ضد السفارات و البعثات والمنظمات الدولية والأطقم الدبلوماسية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، نقل سفارتها في السودان من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، عقب تعرض سيارة سفير أنقرة إسماعيل جوبان أوغلو لإطلاق نار.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لصحفيين في أنطاليا جنوبي البلاد: "لم يصب أحد بأذى من جراء الأضرار التي لحقت بالسيارة، وأفراد السفارة نقلوا إلى منطقة أكثر أمانًا".

وتعرضت سيارة موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل أوغلو لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات.

من جانبه، اتهم الجيش السوداني، اليوم السبت، ميليشيا الدعم السريع المتمردة بإطلاق النار على سيارة السفير التركي في الخرطوم واحتجازه.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان صادر عنها إن مليشيا الدعم السريع أطلقت اليوم النار على سيارة السفير التركي واحتجزته.

وأضافت أنه "في نفس الوقت تطلق الميليشيا آلتها الإعلامية الكاذبة بأن القوات المسلحة هي من قامت بذلك"، لافتة إلى أن هذه المليشيات فاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة.

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