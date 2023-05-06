ختام تصفيات مجموعة النيل ببطولة BAL.. الأهلي يفوز على سلاك الغيني 80-70

أقيمت اليوم السبت، مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات مجموعة النيل لبطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL، والتي استضافتها مصر خلال الفترة الماضية على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

في المباراة الأولى، حقق كيب تاون الجنوب إفريقي الفوز على سيتي أويلرز الأوغندي بنتيجة 80-70، ليضمن تأهله لنهائيات البطولة في رواندا.

أما في المباراة الثانية، فحقق النادي الأهلي الفوز على سلاك الغيني بنتيجة 80-70 ، ليكون بذلك حقق فوزه الرابع في البطولة.

وبهذا يكون ضمن الأهلي، بترو دي لواندا الأنجولي، فيروفيارو الموزمبيقي، وكيب تاون الجنوب إفريقي، تأهلهم لنهائيات بطولة BAL التي تقام في رواندا خلال الفترة من 20 إلى 27 مايو المقبل.

ويلتقي النادي الأهلي في ربع نهائي البطولة بفريق REG الرواندي، أما بترو دي لواندا سيواجه فريق أبيدجان الإيفواري، ويلتقي كيب تاون مع فريق ستاد مالي، أما فيروفيارو الموزمبيقي سيواجه ايه اس دي السنغالي.