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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الجيزة: إنشاء وحدة لطب الأسرة ومجمع للخدمات الزراعية بقرية الودي

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد نهضة تنموية متكاملة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية علي مختلف المجالات والتي تأتي علي راسها اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تحظي بمتابعة دورية من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء  لكونها احد أهم المشاريع التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بهدف تحقيق  تنمية شامله  في قري الريف المصري .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعه مراحل العمل بعدداً من المشروعات التنموية بمراكز الصف وأطفيح . 

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد التجهيزات النهائية بمشروع انشاء وحدة طب الأسرة  بقرية الودي بمركز ومدينة الصف لتوفير الخدمات الصحية والرعاية اللازمه لمواطني القرية والقري المحيطة بها. 

وقد وجه اللواء أحمد راشد بسرعة الأنتهاء من التجهيزات  اللازمه للتشغيل من الاجهزة الطبية والأثاث والمستلزمات الواجب توافرها وذلك لتحقيق الاستفادة للمواطنين .  

كما تفقد محافظ الجيزة مجمع الخدمات الزراعية بقرية الودي الجاري تنفيذه ليكون مقر خدمي متكامل للمزارعين سواء لتوفير الأسمدة  الزراعية اللازمة لهم او كافه اوجه الدعم والمعاونه للتسهيل علي المواطنين . 

وعاين اللواء أحمد راشد أعمال تدبيش وتطوير طريق مخر سيل أطفيح الجاري رصفه وتطويره بطول ٧ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وكذا تفقد رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخرات سيل أطفيح والودي بالصف ، موجهآ بسرعة الأنتهاء منهما وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم الشتاء المقبل ومجابهه السيول . 

كما شهدت جولة محافظ الجيزة تفقد مشروع رفع كفاءة ورصف طريق ترعة كوم امبو بطول ٦٢ كم بدءآ من مدينة أطفيح وحتي طريق الاوتوستراد وهو "الطريق الموازي لطريق 21 شرقًا وطريق الجيش غربًا" وسوف يساهم في تسهيل الحركة المرورية لسيارات النقل الثقيل المتجه إلي محاجر أطفيح وغيرها من المركبات المترددة علي الطريق. 

كما شملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة الوقوف علي نسب تنفيذ مشروع تبطين ترعة كوم امبو ضمن خطة تأهيل وتبطين الترع والمصارف وما يحققه ذلك المشروع من نقلة حضارية غير مسبوقة تساهم في تحسين البيئة والحفاظ على المجاري المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية. 

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وعلي عبد الله رئيس مركز الصف ومحمود فؤاد رئيس مركز أطفيح وسامح عشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وعبد الناصر سعد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية .

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أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة الطبيه الترع والمصارف الحياه اليوم الخدمات الزراعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الصف وأطفيح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات القومية

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