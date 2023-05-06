حلمى النمنم : إحياء ذكرى نجومنا خارج مصر انتصار لنا ولريادتنا

علق الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، على الجدل الدائر على السوشيال ميديا بعد إقامة حفل لإحياء ذكرى روائع محمد الموجي في الرياض، قائلا: "الاحتفاء بالأبطال والمواهب المصرية خارج مصر ليس جديد ويحدث طوال الوقت".

وأشار حلمي النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الراحل محمد الموجي وغيره من النجوم عبد الحليم حافظ أقيمت على ذكراه العديد من الحفلات في دار الأوبرا المصرية، قائلا: "تكريم الأشقاء العرب لمبدعينا خارج البلاد المفروض يسعدنا جدا، والاحتفاء بشخصيات ونجوم مصريين في الخارج ليس جديد".

وتابع: "دار الاوبرا تقيم سنويا حفلات لتكريم النجوم الراحلين في ذكراهم، والناس تخلط بين الريادة المصرية والاحتكار، وفي ناس ضيقة الافق، وتعتبر ده سحب ريادة في مصر، ولن نحتكر النشاط الفني وحينما يمتد النشاط الفني والثقافي لكل دول العالم العربي فده انتصار لنا"، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع سحب الريادة من مصر.