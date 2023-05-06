هل أوكرانيا على علاقة بمحاولة اغتيال الكاتب الروسي بريلبين؟.. جهاز الأمن يكشف

رفض جهاز الأمن الأوكراني، تأكيد أو نفي ضلوعه في تفجير سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريلبين رئيس حزب روسيا العادلة.

وقال جهاز الأمن في أوكرانيا لوكالة الأنباء "أوكرينفورم"، إنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورطه في تفجير السيارة المفخخة الذي أصاب زاخار بريليبين.

من جانبها، كشفت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، أن منفذ الهجوم على سيارة الكاتب زاخار بريلبين رئيس حزب روسيا العادلة اعترف بالعمل لصالح مخابرات أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تيليجرام" اليوم السبت: "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال زاخار بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقرّ بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريليبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".

وأصيب بريلبين المقرب من الكرملين، وقتل سائقه في تفجير تعرضت له سيارتهما في الطريق السريع على بعد نحو 70 كم من مدينة بنيجني نوفجورود.

وحسب المعلومات الأولية، فإن منفذي الاعتداء ثبتوا عبوة ناسفة تقدر شدتها بـ300 جرام بحيّز محرك السيارة المنكوبة، حيث سبق للسيارة وخضعت للصيانة مؤخرا.