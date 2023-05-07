اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوية الأزهرية يبدأون امتحانات نهاية العام

يبدأ اليوم الأحد الموافق 7 مايو، طلاب صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، أداء امتحانات نهاية العام الفصل الدراسي الثاني.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي القسم العلمي، الامتحان في مادة الفقه ومادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الصف الأول الثاني القسم الأدبي الامتحان في مادة الفقه ومادة التاريخ.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادة الفقه ومادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي الامتحان في مادة الفقه ومادة التاريخ.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي بالبعوث الإسلامية، الامتحان في مادة اللغة العربية "ورقة أولى" "القواعد والقراءة" ومادة العلوم.

ويؤدي طلاب الصف الأول بمعاهد القراءات مرحلة التجويد، الامتحان في مادة المواد الاجتماعية ومادة العلوم الصحية.

ويؤدي طلاب الصف الأول والثاني عالية القراءات، الامتحان في مادة النحو ومادة المواد الاجتماعية.

ويؤدي طلاب مرحلة تخصص القراءات، الامتحان اليوم في مادة التفسير، ومادة القراءات.